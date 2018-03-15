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15 марта 2018
14 марта 2018
04:27  15 марта 2018 0

Роскомнадзор заблокировал 26 порнографических сайтов в России

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В перечень попали эротические ресурсы, в которых девушки зарабатывают на приватных чатахФото: depositphotos.com © URA.RU

Роскомнадзор заблокировал несколько десятков порнографических сайтов, а в том числе и сервисы для онлайн-трансляций эротического содержания. Блокировка произошла из-за решения Кировского районного суда Ярославля от 2 октября прошлого года.

Согласно имеющимся данным, 12 марта стали недоступны семь сайтов, а 13 марта был ограничена деятельность еще восьми. Всего же на территории России были заблокированы около 26 порносайтов. Отмечается, что большинство из них являлись русскоязычными, но помимо них, в реестр попали крупнейшие ресурсы для онлайн-трансляции эротического контента, такие как Streamate, Bongacams и Chaturbate.

Как сообщает телеканал 360, на этих сайтах работают так называемые вебкам-модели. Они общаются со своими зрителями по видеотрансляции, а также зарабатывают деньги на приватных беседах с гостями.

Александр Черноскутов
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