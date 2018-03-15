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15 марта 2018
12:09  15 марта 2018 4

Премьер-министр Украины поблагодарил спортсменов за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Гройсман призывает бойкотировать соревнования на территории РоссииФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал решение Минспорта и глав спортивных федераций страны о запрете поездок на соревнования в Россию. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский министр спорта и молодежи Игорь Жданов.

Жданов отметил, что «проинформировал правительство о решении Федераций биатлона США, Канады и Чехии бойкотировать этап Кубка мира [в Тюмени с 22 по 25 марта]». Он рассказал о встрече с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком, общем решении не посещать эти соревнования и запрете Минспорта на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России.

Далее глава спортивного ведомства сделал акцент на поддержке в этом вопросе премьер-министра Гройсмана. «Все министры в этом единодушны. Спасибо спортсменам, что приняли правильное решение. Пока Россия будет оставаться страной-агрессором, весь мир будет все больше реагировать подобным образом», — передал слова премьера Жданов.

Напомним, Украина 13 марта временно отказалась участвовать в любых спортивных соревнованиях на территории России, пишет портал Newinform.com. После этого решения официальный сайт Федерации биатлона Украины оказался недоступен. Посетители интернет-портала смогли увидеть только фотографию грустного пса.

Ольга Кулакова
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