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18 марта 2018
17 марта 2018
08:55  18 марта 2018 0

Восточные регионы страны обнародовали первые данные о явке на выборы

Выборы 2016. Сургут, выборы, бюллетени в урне, герб россии
Явка на нынешних выборах на 7% больше, чем шесть лет назадФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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По данным избирательной комиссии Камчатского края, на 12.00 явка на избирательные участки региона составила 31,05%, что на 7% больше, чем на прошлых выборах президента к этому времени. Об этом рассказал заместитель председателя регионального избиркома Игорь Шамраев.

«По состоянию на 12:00 явка по региону составила 31,05%. На прошлых президентских выборах эта цифра составляла 23,9%», — передает ТАСС слова Шамраева. По его данным, серьезных нарушений в регионе к этому времени не зафиксировано. Все сообщения от наблюдателей прорабатываются сразу после того, как они поступили.

Чукотский автономный округ также показывает высокую явку. К 12.00 в регионе проголосовали 47,29% избирателей. На выборах президента 2012 года эта цифра составляла 48%, сообщила секретарь окружного избиркома Елена Горбунова.

На Колыме к 10.00 по местному времени проголосовали порядка 12 тысяч избирателей. В Магаданской области — 11 тысяч 902 избирателя или 11,69% от общего числа избирателей, сообщают в областном избиркоме. На прошлых выборах главы государства явка на это время составляла 7,23%.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что Государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» обладает высокой степенью защиты. По ее словам, хакеры не смогут ее взломать, напоминает портал Newinform.com. Эта система работает независимо от Глобальной сети.

Иван Шестак
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