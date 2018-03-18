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Главные новости Югры
17:53  18 марта 2018 0

Проголосовавшая Комарова отправилась в вояж по ХМАО. Лично проверяет анкеты югорчан. ФОТО

Голосование губернатора ХМАО Натальи Комаровой на избирательном участке во время выборов Президента России. Ханты-Мансийск, выборы 2018, голосование, комарова наталья, избирательный участок, выборы президента
Губернатор ХМАО Наталья Комарова одной из первых среди югорских VIP отдала голос на выборах президента РоссииФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова 18 марта проинспектировала избирательные участки в крупнейших муниципалитетах региона — Сургуте и Нижневартовске. Глава Югры отметила высокий уровень организации выборов в столице Самотлора, а также проверила анкету сургутской девочки, принимавшей участие в викторине «Югре-900!».

Анкету сургутянки Наталья Комарова проверила во время встречи на избирательном участке с одной из многодетных семей. Изучив ответы на вопросы, которые указала девочка, глава региона отметила: «Скорее всего, ты выиграла». Сам губернатор также участвует в викторине. Как сообщила Комарова «URA.RU», она не верит в свою удачу, но хотела бы выиграть автомобиль. «Квартира у меня есть, а вот от выигрыша машины я бы не отказалась», — призналась она.

Находясь в Нижневартовске, Наталья Комарова похвалила местного мэра Василия Тихонова за организацию избирательных участков в новых микрорайонах города. На них работают зоны отдыха, детские игровые площадки, медицинские кабинеты. Врачи принимают всех желающих. Опыт Тихонова, как отметила Комарова, может стать хорошим примером для других территорий.

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Наталья Комарова сравнила свои ответы в анкете с ответами девочки из Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовск и Сургут Наталья Комарова полетела сразу после того, как отдала свой голос на избирательном участке в Ханты-Мансийске. Вместе с главой автономии также проголосовали спикер регионального парламента Борис Хохряков, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Эльдар Булатов
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