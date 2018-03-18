Губернатор ХМАО Наталья Комарова 18 марта проинспектировала избирательные участки в крупнейших муниципалитетах региона — Сургуте и Нижневартовске. Глава Югры отметила высокий уровень организации выборов в столице Самотлора, а также проверила анкету сургутской девочки, принимавшей участие в викторине «Югре-900!».
Анкету сургутянки Наталья Комарова проверила во время встречи на избирательном участке с одной из многодетных семей. Изучив ответы на вопросы, которые указала девочка, глава региона отметила: «Скорее всего, ты выиграла». Сам губернатор также участвует в викторине. Как сообщила Комарова «URA.RU», она не верит в свою удачу, но хотела бы выиграть автомобиль. «Квартира у меня есть, а вот от выигрыша машины я бы не отказалась», — призналась она.
Находясь в Нижневартовске, Наталья Комарова похвалила местного мэра Василия Тихонова за организацию избирательных участков в новых микрорайонах города. На них работают зоны отдыха, детские игровые площадки, медицинские кабинеты. Врачи принимают всех желающих. Опыт Тихонова, как отметила Комарова, может стать хорошим примером для других территорий.
В Нижневартовск и Сургут Наталья Комарова полетела сразу после того, как отдала свой голос на избирательном участке в Ханты-Мансийске. Вместе с главой автономии также проголосовали спикер регионального парламента Борис Хохряков, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.