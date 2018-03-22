18:40 22 марта 2018 0

Леонид Давыдов пояснил логику Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отказ свердловских властей менять принципы формирования думы Екатеринбурга (она по-прежнему будет избираться наполовину по партспискам, а наполовину — по округам, а не в пропорции 8/26, как хотели инициаторы) не свидетельствует о падении лоббистских возможностей автора идеи — первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова.

Как заявил «URA.RU» известный российский политолог, ведущий телеграмм канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов, соответствующее решение принималось по технологическим соображениям: «Очевидно, что администраторы считают, стабильным положение дел в городе. Они не видят угроз в действующей схеме формирования городской думы и не считают необходимым усиление одномандатной составляющей».

По мнению Давыдова, действующая в Екатеринбурге система избрания депутатов (50% по партийным спискам, 50% — по одномандатным округам) является наиболее удобной и устойчивой из всех существующих. «Предложения Владимира Тунгусова готовились в другой реальности, она изменилась», — уверен политолог.

Как ранее сообщало «URA.RU», еще полгода назад Владимир Тунгусов заявил о согласовании с Москвой схемы. Согласно ей в следующем составе гордумы будет 27 одномандатников и 10 депутатов, избранных по партспискам.