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22 марта 2018
21 марта 2018
18:40  22 марта 2018 0

Известный российский политолог объяснил, что для Владимира Тунгусова означает половинчатость реформы думы Екатеринбурга

Круглый стол в ФоРГО
Леонид Давыдов пояснил логику КремляФото: Владимир Андреев © URA.RU

Отказ свердловских властей менять принципы формирования думы Екатеринбурга (она по-прежнему будет избираться наполовину по партспискам, а наполовину — по округам, а не в пропорции 8/26, как хотели инициаторы) не свидетельствует о падении лоббистских возможностей автора идеи — первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова.

Как заявил «URA.RU» известный российский политолог, ведущий телеграмм канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов, соответствующее решение принималось по технологическим соображениям: «Очевидно, что администраторы считают, стабильным положение дел в городе. Они не видят угроз в действующей схеме формирования городской думы и не считают необходимым усиление одномандатной составляющей».

По мнению Давыдова, действующая в Екатеринбурге система избрания депутатов (50% по партийным спискам, 50% — по одномандатным округам) является наиболее удобной и устойчивой из всех существующих. «Предложения Владимира Тунгусова готовились в другой реальности, она изменилась», — уверен политолог.

Как ранее сообщало «URA.RU», еще полгода назад Владимир Тунгусов заявил о согласовании с Москвой схемы. Согласно ей в следующем составе гордумы будет 27 одномандатников и 10 депутатов, избранных по партспискам.

Константин Джултаев
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