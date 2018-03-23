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23 марта 2018
22 марта 2018
Главные новости Челябинской области
15:02  23 марта 2018 0

Убийце дочери экс-директора ЧТЗ вынесли приговор

Суд над Николаем Ефименко, убийцей Екатерины Платоновой, дочери экс-директора ЧТЗ Валерия Платонова. Челябинск, ефименко николай
Николай Ефименко получил 19 летФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд вынес приговор Николаю Ефименко, обвиняемому в убийстве Екатерины Платоновой, дочери экс-директора Челябинского тракторного завода, бывшего депутата Заксобрания региона Валерия Платонова. Ефименко признан виновным. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ефименко также признан виновным по семи эпизодам ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. п. «д, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление). Суд также удовлетворил иск потерпевших, взыскав с Ефименко в пользу мужа и дочери убитой компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, а также 80 тысяч рублей материального ущерба. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Верховном суде РФ.

Резонансное преступление было совершено 5 декабря 2016 года. В торговом салоне на улице Образцова в Челябинске было найдено тело Екатерины Платоновой с многочисленными ножевыми ранения. Продавец Николай Ефименко, который сам был в крови, рассказал, что в магазин ворвались двое неизвестных и напали на женщину. По словам продавца, он пытался преследовать нападавших. Якобы те требовали у Платоновой какие-то документы. Но этих мужчин не зафиксировала ни одна видеокамера. Камера наблюдения в салоне исчезла.

Ефименко стал путаться в показаниях и наконец признался, что это он набросился с ножом на покупательницу. Причиной кровавого конфликта, по его словам, стала ссора. Платонова заказала душевую кабину, внесла предоплату в 100 тысяч рублей. Но когда она пришла за покупкой, товара не было. Ефименко утверждал, что женщина набросилась на него, а он схватил нож и стал отбиваться. На теле женщины нашли более 170 ранений. По результатам психиатрической экспертизы Ефименко признан вменяемым. Уже на стадии следствия выяснилось, что Ефименко и раньше обманывал покупателей, из-за чего ему добавилась новая статья за мошенничество. На стадии следствия Ефименко от своих показаний отказался и вину в суде не признал. Его мать утверждала, что сын сам себя оговорил под давлением силовиков.

Альбина Золотухина
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