Убийце дочери экс-директора ЧТЗ вынесли приговор

15:02 23 марта 2018 0

Николай Ефименко получил 19 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд вынес приговор Николаю Ефименко, обвиняемому в убийстве Екатерины Платоновой, дочери экс-директора Челябинского тракторного завода, бывшего депутата Заксобрания региона Валерия Платонова. Ефименко признан виновным. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ефименко также признан виновным по семи эпизодам ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. п. «д, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление). Суд также удовлетворил иск потерпевших, взыскав с Ефименко в пользу мужа и дочери убитой компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, а также 80 тысяч рублей материального ущерба. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Верховном суде РФ.

Резонансное преступление было совершено 5 декабря 2016 года. В торговом салоне на улице Образцова в Челябинске было найдено тело Екатерины Платоновой с многочисленными ножевыми ранения. Продавец Николай Ефименко, который сам был в крови, рассказал, что в магазин ворвались двое неизвестных и напали на женщину. По словам продавца, он пытался преследовать нападавших. Якобы те требовали у Платоновой какие-то документы. Но этих мужчин не зафиксировала ни одна видеокамера. Камера наблюдения в салоне исчезла.

Ефименко стал путаться в показаниях и наконец признался, что это он набросился с ножом на покупательницу. Причиной кровавого конфликта, по его словам, стала ссора. Платонова заказала душевую кабину, внесла предоплату в 100 тысяч рублей. Но когда она пришла за покупкой, товара не было. Ефименко утверждал, что женщина набросилась на него, а он схватил нож и стал отбиваться. На теле женщины нашли более 170 ранений. По результатам психиатрической экспертизы Ефименко признан вменяемым. Уже на стадии следствия выяснилось, что Ефименко и раньше обманывал покупателей, из-за чего ему добавилась новая статья за мошенничество. На стадии следствия Ефименко от своих показаний отказался и вину в суде не признал. Его мать утверждала, что сын сам себя оговорил под давлением силовиков.