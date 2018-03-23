Энергетики предложили югорчанам услугу, которая поможет спастись от долгов

Начиная с мая 2017 года, более шести тысяч югорчан подключились к SMS-рассылке от «Нижневартовской энергосбытовой компании». По ней клиентам компании приходят оповещения с информацией о долгах за электроэнергию и о плановых отключениях электричества.
«Клиенты Энергосбыта, подключившие эту услугу, посредством SMS могут не только контролировать состояние лицевого счета (сообщения на мобильные телефоны приходят тем, чья задолженность за электроэнергию превышает 500 рублей), но и получают информацию о плановых отключениях электричества, в том числе и по причине проведения планово-предупредительного ремонта электросетевого оборудования», — рассказали в пресс-службе НЭСКО.
Специалисты компании напомнили, что для подключения услуги SMS-информирования потребителям необходимо прийти в офис компании «НЭСКО» (ул. Ленина, 34) или в центр энергетических услуг ПАО «Горэлектросеть» (ул. Северная, 54 а, стр. 1) и заполнить заявление. Эта услуга предоставляется бесплатно.