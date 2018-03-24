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24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Москвы
06:18  24 марта 2018 0

Директором ЦРУ станет журналист

Подробности биографии нового главы американской разведки до недавнего времени оставались в секретеФото: CIA, Twitter

Руководить Центральным разведывательном управлением США (ЦРУ) будет филолог и журналист Джин Хаспел. ее кандидатуру выдвинул на пост главы организации президент Дональд Трамп.

Как сообщает The Wall Street Journal, 61-летняя Джин Хаспел до последнего времени занимала пост замдиректора ЦРУ по секретным операциям. Несмотря на то, что по образованию Хаспел журналист и филолог, после окончания университета она официально работала переводчиком в спецвойсках США, а неофициально — занималась оперативной работой в военной разведке.

О личности и. о. главы ЦРУ известно немного: с сокурсниками по университету она не общается, личных страниц в соцсетях она также не имеет. Лишь недавно стало известно, что она родилась в Кентукки и планировала после окончания школы поступить в Вест-Пойнт, однако вместо этого получила гражданское образование.

Хаспел должна занять кресло своего бывшего руководителя Майкла Помпео, который уходит на повышение в администрацию Трампа. Но прежде ее должен поддержать Сенат. Насколько легко пройдет процедура назначения, сейчас сказать сложно: Хаспел предстоит объяснить свою роль в организации секретных американских тюрем для военнопленных за пределами США: по некоторым данным она лично контролировала вопрос применения пыток к содержащимся там иностранцам, а также присутствовала на допросах.

Евгений Александров
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