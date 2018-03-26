На Урале наказали директора школы, где ребенку отрезало пальцы

10:58 26 марта 2018 1

Руку школьника затянуло во фрезу ФОТО:

В Артинском районе Свердловской области на уроке в школе пятиклассник лишился пальцев руки. Об этом «URA.RU» сообщили в региональной прокуратуре.

Как выяснили в прокуратуре, ЧП произошло 9 февраля 2018 года в Поташкинской средней общеобразовательной школе. Ученик пятого класса, будучи на занятиях кружка «Мастерская «Самоделкин», изготавливал деревянную шкатулку. Педагог отлучился. Школьник включил токарный станок. Его правую руку вместе с изделием затянуло во фрезу.

В школьной мастерской прокуроры нашли множество нарушений ФОТО: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Мальчика с многочисленными травмами кисти госпитализировали в больницу. Станком школьнику оторвало среднюю фалангу безымянного пальца и верхнюю фалангу мизинца, а также раздробило средний палец и содрало ноготь большого пальца.

Прокуратура Артинского района провела проверку школы. Оказалось, что ученики не были обеспечены спецодеждой, а также защитными очками и нарукавниками, в станках не было лампочек. Кроме того, выяснили инспекторы, педагог не прошел обучение по технике безопасности и поэтому не имел права допускать к работе несовершеннолетних.

Учитель отделался выговором. Директору, помимо дисциплинарного наказания назначили штраф. В адрес начальника управления образования местной администрации прокуратура внесла представление об устранении нарушений.