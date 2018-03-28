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28 марта 2018
19:39  28 марта 2018 0

В Петербурге горит многоэтажный дом. «Люди кричат, чтобы их спасли». ФОТО, ВИДЕО

Из жилого дома в Петербурге валит дымФото: «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», «ВКонтакте»

В многоэтажном жилом доме на Санкт-Петербурге начался сильный пожар. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

Всех жильцов дома на Коломяжском проспекте в Петербурге эвакуируют, пишет также портал Nation News. На месте работает четвертый отряд ФПС Выборгского района, информации о пострадавших пока нет. «Горит в двух парадных, люди в доме кричат, чтобы их спасли», — делятся очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники МЧС и машины скорой помощи оперативно прибыли на место.

В то же время в Санкт-Петербурге тушат другой пожар — в автоцентре Hyundai. Огонь распространился на несколько сотен квадратных метров, всех удалось оперативно эвакуировать из здания.

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Фото: «ДТП ЧП. Санкт-Петербург», «ВКонтакте»

Дарья Корчак
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