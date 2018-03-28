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28 марта 2018
19:09  28 марта 2018 0

В Петербурге полыхает автосалон. В зоне горения — три тонны масла. ФОТО, ВИДЕО

Пожар пытаются потушить 25 машин и больше 100 сотрудников МЧСФото: Pavel Berman, Instagram

В автомобильном центре Hyundai в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. По словам сотрудников автосалона, в зоне горения находится подземный резервуар с тремя тоннами масла.

Пожар в автоцентре на улице Савушкина распространился уже на 500 квадратных метров, сообщает Nation News. Сотрудники, которых эвакуировали, рассказали о резервуаре с тоннами масла в зоне пожара. Потушить огонь пытаются 25 спецмашин и больше 100 сотрудников МЧС. На место также прибыл глава Приморского района Санкт-Петербурга.

Очевидец происшествия Роман Останин рассказал, что паники на месте пожара не было. «Возгорание произошло в цехе кузовного ремонта. После этого началась спешная эвакуация. Мы увидели, что сильно валит дым с крыши автосервиса. Дымит сильно. Паники не было», — приводит слова Останина телеканал 360. Между тем пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Дарья Корчак
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