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29 марта 2018
28 марта 2018
09:00  29 марта 2018 0

Когда уйдет Тулеев, ложь о трагедии в Кемерово, повышение налогов в России. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Егерь охотничьего хозяйства
Цены на бензин взлетятФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 29 марта. Главные новости к этому часу:

Кремль не планирует устраивать показательную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после трагедии в ТРК «Зимняя вишня». Есть сразу три причины, почему он пока сохранит свой пост. Также стало известно, когда Тулеев все-таки оставит губернаторское кресло.

Звезды YouTube и Instagram врали о сотнях трупов в Кемерово. А позже, в день национального траура, выступали с извинениями и удаляли ролики. Эксперты рассказали «URA.RU», почему блогеры находят время, чтобы выбрать заставку и эффектный костюм для съемки, но не находят времени проверить информацию. И забывают об ответственности.

К слову, украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего ложные слухи о трехстах жертвах пожара в Кемерове, заочно арестовали. Кроме того, его персоной заинтересовался Кадыров, который — если будет задача от государства — «филигранно» накажет вруна. Сам пранкер назвал выходку «сатисфакцией» и «местью россиянам».

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что налоги в России необходимо повышать. Он также рассказал, для чего нужны средства.

В ближайшие месяцы в России взлетят цены на бензин. Эксперты говорят об угрозе дефицита топлива.

Уральских чиновников, которые закатили банкет в день национального траура, накажут. Стало известно, что им грозит. Если забыли, о чем речь — видео с этого корпоратива.

Кирилл Егоров
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