Зачем звезды YouTube и Instagram лгали о сотнях трупах в Кемерово

23:29 28 марта 2018 0

Популярный видеоблогер Николай Соболев нашел время, чтобы подобрать эффектный костюм и заставку для своего видео, но не нашел времени проверить информацию, которую распространил на многомиллионную аудиторию

В день общенационального траура по жертвам пожара в кемеровском торговом центре страна услышала то, что должна была слышать в первый же день: российские знаменитости один за другим приносили свои извинения родным и близким погибшим, своим подписчикам за распространение лжи о количестве погибших. Вместо официальных сообщений они передавали в своих роликах и постах в инстаграме информацию о сотнях спрятанных трупов. Порождая истерику и ненависть.

Так, популярный видеоблогер Николай Соболев (более 4 миллионов подписчиков) 27 марта выпустил ролик под названием «От нас скрывают правду? Пожар в Кемерове», в котором сравнил пожар в ТЦ «Зимняя вишня» с аварией на Чернобыльской АЭС. Он напомнил, что в Чернобыле власти пытались скрыть информацию о погибших.

«Что-то мне подсказывает, что [и сейчас] число сильно преуменьшено», — говорил на черном фоне видеоблогер, одетый в черную одежду, продуманно более темную, нежели фон, чтобы эффектно контрастировать.

Как доказательство Соболев приводил анонимные аудиозаписи из мессенджера WhatsApp, в которых шла речь о сотнях погибших. Видео провисело в трендах Youtube 27 и 28 марта. Днем в среду Соболев признался, что информацию не проверял и ролик удалил. «Я лишь крайне эмоционально переживал ситуацию, как и все люди в нашей стране», — заявил он «URA.RU».

28 марта в память о погибших в Кемерово объявлен общенациональный траур Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Похожее по смыслу видео 26 марта снял и популярный дуэт кемеровских блогеров, которые выступают под ником Nemagia (2,8 миллиона подписчиков). Они ссылались на те же анонимные аудиозаписи, говоря то о «174 трупах», то о «355 жертвах». Популярный оппозиционный видеоблогер Kamikadze-d (1,25 миллиона подписчиков) вообще заявил дословно о «400 трупах детей».

Всего в аналогичном духе о трагедии в Кемерово за 26—27 марта высказались с десяток видеоблогеров. Их поддержал и самый популярный паблик в «ВКонтакте» MDK. В своем аккаунте в Twitter сообщество написало: «Морги забиты настолько, что трупы вывозят из города, взрослых мало, в основном дети, местные говорят о 350-400 жертвах». Отметилась в скандале и Ксения Бородина, сообщившая 11 млн своих подписчиков о скрываемых властями сотнях трупов.

Это контрастировало с официальными данными о 64 погибших. Ссылаясь на записи в соцсетях и выступления блогеров местных жители на митинге требовали пересчета трупов и едва не устроили побоище.

Евгений Баженов (известен под ником BadComedian, 2,7 миллиона подписчиков) подозревает, что его коллеги специально нагнетали ситуацию, чтобы их видео получили больше просмотров. «Какая разница, сколько вообще погибло людей? Даже если погибло пара десятков человек, это уже большая трагедия. Если человек намеренно акцентирует внимание на количестве жертв, приводя в пример анонимные сообщения из мессенджеров, это напоминает танцы на костях. Такое нагнетание нужно для того, чтобы ролик лучше зашел. Ведь куда интересней, когда кто-то что-то скрывает, когда жертв не десятки, а сотни», — рассказал Баженов «URA.RU».

Он отметил, что тревожные анонимные сообщения из мессенджеров люди пересылают друг другу и в обычные дни, но никто из именитых видеоблогеров не спешит на основе этого делать свои видео.

История в Кемерово вскрыла колоссальную проблему: миллионы россиян доверяют лицам в YouTube и Инстаграме больше, чем профессиональным журналистам, которых уже объявили «вчерашним днем». Сторонники информационной революции утверждали, что блогеры добывают и выдают информацию быстрей, а значит, неминуемо заменят собой традиционные СМИ.

Видеоблогеры все чаще начинают рассуждать о социально-политических темах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Случай в Кемерово показал, что пока что эта теория пробуксовывает, считает основатель интернет-журнала «Сэлфи», посвященного видеоблогерам, Максим Петренчук. «Блогеры оказались не готовы к рутинной шаблонной отработке инфоповода. У них нет своего штата редакторов, помощников, все это — по сути, человеческий фактор», — рассказал он «URA.RU».

Отдельно он отмечает видео Николая Соболева, которого, по словам Петренчука, смотрит не только традиционная аудитория видеоблогеров, но и многие внешние зрители. «По сути, от него ожидали конструктива, а он собрал все возможные штампы и выкинул с нереальным пафосом в массы. Коля очень показателен для внешних зрителей, потому что его как раз взрослые люди знают и смотрят, в отличие от многих других», — говорит Петренчук.

Говорить о том, что блогеры когда-нибудь заменят журналистов, можно лишь от небольшого ума, говорит директор института современных медиа Кирилл Танаев.

«Журналист работает с информацией профессионально, он несет за нее ответственность. Ответственность блогера разве что моральная», — напоминает Танаев.

Однако даже блогеры в будущем будут стараться проверять информацию, уверен эксперт. «Те, кто эмоционально распространяют непроверенные данные, подрывают собственный бизнес. Ведь тот, кто им поверил в первый раз и оказался обманут, не поверит во второй. Поэтому важно то, как надолго блогер собирается оставаться в медиапространстве», — говорит Танаев.

Утром 28 марта MDK принес извинения за непроверенную информацию. «Актуальные данные: 64 погибших, остальные цифры не подтвердили себя. Извиняемся если наши твиты могли принести вам страдания или напугать», — говорится в сообщении в Twitter.