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02 апреля 2018
14:16  02 апреля 2018 0

Трамп оказался на обложке журнала в образе свиньи. ФОТО

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Его открыто обвинили в коррупцииФото: depositphotos.com © URA.RU

На обложке последнего номера американского журнала New York magazine поместили президента США Дональда Трампа со свиным рылом вместо носа.

Это «не тайный сговор, не некомпетентность, не жестокость. Это коррупция, тупица», — говорится на обложке. Несмотря на появление свиного пятачка, президент на фото выглядит счастливым и широко улыбается. Кадр с этим снимком опубликовал в своем twitter-блоге журналист Яшар Али.

Выпуск полностью посвящен внутренней и внешней политике страны, пишет «Утро.ру». Автором заглавной статьи выступил журналист Джонатан Чейт, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
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