Его открыто обвинили в коррупции
На обложке последнего номера американского журнала New York magazine поместили президента США Дональда Трампа со свиным рылом вместо носа.
Это «не тайный сговор, не некомпетентность, не жестокость. Это коррупция, тупица», — говорится на обложке. Несмотря на появление свиного пятачка, президент на фото выглядит счастливым и широко улыбается. Кадр с этим снимком опубликовал в своем twitter-блоге журналист Яшар Али.
Выпуск полностью посвящен внутренней и внешней политике страны, пишет «Утро.ру». Автором заглавной статьи выступил журналист Джонатан Чейт, уточняет «Федеральное агентство новостей».