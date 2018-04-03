13:37 03 апреля 2018 0

Пьяная женщина вела себя неадекватно, но никто даже не попытался вызвать полицию Фото: скриншот видео

В центре Челябинска на улице Кирова автомобилистам пришлось объезжать нетрезвую женщину, которая ходила прямо по дороге и буквально бросалась под машины. Происходящее очевидец заснял на видео и опубликовал в соцсети.

Ролик с участием пьяной дебоширки был опубликован в паблике «ЧП. ДТП. Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». На нем видно, как женщина бегает посреди проезжей части, явно не контролируя себя, и чуть ли не бросается под автомобили. На асфальте при этом разбросаны ее вещи. «К сожалению, никто не остановился и не увел ее с дороги, что произошло потом — неизвестно», — говорится в подписи к видео.

Многих челябинцев возмутило то, что никто даже не попытался вызвать полицию или ГИБДД и каким-то образом увести с дороги нарушительницу порядка, которая запросто могла попасть под машину. «Но вот „сам себе режиссер“ что-то тоже не проявил гражданскую активность и не помог женщине, а тупо стал снимать и набрасывать на вентилятор, какие люди плохие», «Ни одна машина не остановилась. Даже не попытались убрать ее с дороги», — отметили горожане. Когда же один из них заявил, что сотрудники ГИБДД по этому поводу бы не приехали, другая челябинка парировала ему и привела пример из своего опыта. «В Металлургическом районе разгуливал мужик по дороге, сама лично вызывала и приехали очень быстро», — написала она.

В Управлении МВД России по Челябинску «URA.RU» сообщили, что по этому случаю никаких обращений к ним не поступало. «На лицо нарушение правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД данную информацию проверят — если установят правонарушительницу, она, конечно, будет привлечена к административной ответственности», — рассказала начальник пресс-службы регионального управления Светлана Калмыкова. В ГУ МВД по Челябинской области также рекомендуют в таких ситуациях обращаться в полицию или ГИБДД, а не выкладывать вместо этого ролики в соцсети. «Ближайший экипаж ДПС подъехал бы, убрал нарушительницу с дороги и доставил в отдел полиции для составления административного протокола», — отметила Калмыкова.