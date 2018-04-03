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03 апреля 2018
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Главные новости Пермского края
19:30  03 апреля 2018 0

Программа капремонта в Прикамье «похудела» на тысячу домов

Надписи на криминальную тему на стенах и другие снимки Екатеринбурга, рабочие, строительные леса, ремонт дома, капремонт
В прошлом году подрядчики отремонтировали только 302 домаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Прикамье из программы капитального ремонта на 2018 год исчезло около тысячи многоквартирных домов, которые еще в прошлом году планировали улучшить. Это следует из объявления, которое опубликовали сегодня на сайте правительства, а также реестра работ до 2044 года.

Сокращение связанно с тем, что в конце прошлого сезона власти региона решили чинить дома комплексно. Подрядчики теперь должны ремонтировать коммуникации или все стены общего имущества дома за три года. Раньше могли заменить, например, только крышу, а потом перейти к ремонту другого здания.

В этом году фонд планирует выделить деньги на комплексный ремонт 277 многоквартирных домов, а не 1,4 тыс. жилых зданий, как указывали в реестре ранее. Амбициозные планы за каждое лето ремонтировать по тысяче и больше домов никогда не выполнялись. Прошлым летом, например, капитальный ремонт ожидали жители 1,3 тыс. домов. Однако подрядчики сдали только 302 объекта, следует из отчетности фонда капремонта Пермского края. В фонде капремонта пояснили, что на этот год уже выбрали проектировщиков для 201 многоквартирного дома в Перми, Березниках, Краснокамске, Соликамске, Добрянке, Гремячинске, Кизеле, Пермском районе.

Максим Ишматов
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