Программа капремонта в Прикамье «похудела» на тысячу домов

В Прикамье из программы капитального ремонта на 2018 год исчезло около тысячи многоквартирных домов, которые еще в прошлом году планировали улучшить. Это следует из объявления, которое опубликовали сегодня на сайте правительства, а также реестра работ до 2044 года.
Сокращение связанно с тем, что в конце прошлого сезона власти региона решили чинить дома комплексно. Подрядчики теперь должны ремонтировать коммуникации или все стены общего имущества дома за три года. Раньше могли заменить, например, только крышу, а потом перейти к ремонту другого здания.
В этом году фонд планирует выделить деньги на комплексный ремонт 277 многоквартирных домов, а не 1,4 тыс. жилых зданий, как указывали в реестре ранее. Амбициозные планы за каждое лето ремонтировать по тысяче и больше домов никогда не выполнялись. Прошлым летом, например, капитальный ремонт ожидали жители 1,3 тыс. домов. Однако подрядчики сдали только 302 объекта, следует из отчетности фонда капремонта Пермского края. В фонде капремонта пояснили, что на этот год уже выбрали проектировщиков для 201 многоквартирного дома в Перми, Березниках, Краснокамске, Соликамске, Добрянке, Гремячинске, Кизеле, Пермском районе.