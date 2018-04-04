19:53 04 апреля 2018 1

Кемеровчанин показал, что стало с ТЦ после пожара Фото: Instagram igorlovepapa

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» жену, трех детей и сестру, показал выгоревшее здание изнутри. Фотографии и видео он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

В соцсети он рассказал, какими последствиями обернулся пожар: эскалаторы провалились на нижний этаж, железные конструкции расплавились и погнулись, местами обвалилась крыша, а от обшивки стен остались только закопченные куски. «Второй этаж выгорел весь. И металл поискореженный, и вонизма стоит», — рассказал кемеровчанин на видео. Востриков показал магазин, у которого выгорела дверь, но защитила ассортимент: люди там собирали вещи, которые не пострадали.

Подписчики отметили, что снимки похожи на кадры из фильмов ужасов. «Хотя это и есть ужас», — написал один из них. «Ты знаешь, Игорь, если когда-то верил в Бога, эту веру очень легко потерять, глядя на эти кадры. Крепись. В 32 года ты познал столько, сколько некоторые за всю жизнь не видели», — выразили соболезнования и слова поддержки в комментариях пользователи.

Страшный пожар, унесший жизни 64 человек, произошел в Кемерово 25 марта. Во многих регионах страны жители устроили стихийные мемориалы в память о погибших, куда несли цветы, игрушки, свечи. Почтили память погибших и футболисты сборной России. Как писало ИА FlashNord, 27 марта в Санкт-Петербурге перед игрой с французами спортсмены пришли на Дворцовую площадь и возложили цветы.