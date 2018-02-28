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28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:50  28 февраля 2018 0

На «уральской Рублевке» — обыск в кабинете начальника полиции. «Приехала куча машин, работают ФСБ, УСБ, спецпредставители прокуратуры»

Проверка может перерасти в уголовное дело в отношении УзяноваФото: Алексей Филиппов, wikimedia.org

В Сысерти в кабинете начальника полиции проходит обыск — об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. «Приехала куча машин, внутрь никого не пускают», — рассказал сотрудник-силовик. — «В кабинете Евгения Узянова (начальник межмуниципального отдела МДВ „Сысертский“) изъят ряд вещей».

Проверочные мероприятия проводятся совместно сотрудниками ФСБ и Управления собственной безопасности МВД по Свердловской области. Кроме того, на месте работают спецпредставители Свердловской областной прокуратуры.

Евгений Узянов может стать фигурантом уголовного дела
Фото: с сайта 66.мвд.рф

По данным агентства, прямо сейчас опрашиваются сотрудники миграционного отдела по фактам оказания на них давления на них со стороны Узянова и посредников, выступавших от его имени. Предварительно такая информация в ходе опросов подтвердилась. Вероятнее всего, опросы продлятся до позднего вечера.

В свердловской полиции факт обысков подтвердили. «Проверочные мероприятия действительно идут — их проводят наши коллеги из регионального ФСБ совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности областного полицейского главка, — заявил „URA.RU“ руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — О результатах проверочных мероприятий говорить пока преждевременно, как и делать однозначные выводы о причастности данного офицера к чему-либо криминальному».

Статья по теме
Главного полицейского «уральской Рублевки» обвинили в коррупции

По словам Горелых, поводом для проверки послужила информация, опубликованная в Интернете, — речь идет о статье «URA.RU» «Главного полицейского „уральской Рублевки“ обвинили в коррупции», размещенной на нашем портале двое суток назад.

В ней предприниматель из Сысерти рассказала о том, как силовики крышевали ее бизнес по сопровождению мигрантов: по ее рассказу, она была вынуждена ежемесячно выплачивать от 100 до 300 тысяч рублей близкому знакомому Узянова Ершову, а когда он «поднял расценки» и она она отказалась от выплат (из-за того, что бизнес стал невыгодным), она сразу почувствовала прессинг со стороны полиции.

По словам женщины, за два года она «отстегнула» около двух миллионов рублей — она уверена, что часть этих средств получал начальник полиции, который за это время приобрел две квартиры в Екатеринбурге и построил коттедж, оцениваемый примерно в 8 млн рублей.

Андрей Гусельников
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