В Сысерти в кабинете начальника полиции проходит обыск — об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. «Приехала куча машин, внутрь никого не пускают», — рассказал сотрудник-силовик. — «В кабинете Евгения Узянова (начальник межмуниципального отдела МДВ „Сысертский“) изъят ряд вещей».
Проверочные мероприятия проводятся совместно сотрудниками ФСБ и Управления собственной безопасности МВД по Свердловской области. Кроме того, на месте работают спецпредставители Свердловской областной прокуратуры.
По данным агентства, прямо сейчас опрашиваются сотрудники миграционного отдела по фактам оказания на них давления на них со стороны Узянова и посредников, выступавших от его имени. Предварительно такая информация в ходе опросов подтвердилась. Вероятнее всего, опросы продлятся до позднего вечера.
В свердловской полиции факт обысков подтвердили. «Проверочные мероприятия действительно идут — их проводят наши коллеги из регионального ФСБ совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности областного полицейского главка, — заявил „URA.RU“ руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — О результатах проверочных мероприятий говорить пока преждевременно, как и делать однозначные выводы о причастности данного офицера к чему-либо криминальному».
По словам Горелых, поводом для проверки послужила информация, опубликованная в Интернете, — речь идет о статье «URA.RU» «Главного полицейского „уральской Рублевки“ обвинили в коррупции», размещенной на нашем портале двое суток назад.
В ней предприниматель из Сысерти рассказала о том, как силовики крышевали ее бизнес по сопровождению мигрантов: по ее рассказу, она была вынуждена ежемесячно выплачивать от 100 до 300 тысяч рублей близкому знакомому Узянова Ершову, а когда он «поднял расценки» и она она отказалась от выплат (из-за того, что бизнес стал невыгодным), она сразу почувствовала прессинг со стороны полиции.
По словам женщины, за два года она «отстегнула» около двух миллионов рублей — она уверена, что часть этих средств получал начальник полиции, который за это время приобрел две квартиры в Екатеринбурге и построил коттедж, оцениваемый примерно в 8 млн рублей.