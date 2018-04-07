Художник убил мужчину, чтобы съесть его органы и нарисовать картину кровью

Вместо красок художник использовал кровь и пепел из костей своих жертв
В Венесуэле арестован художник Луис Альфредо Гонсалес Эрнандес. Полиции он признался, что рисовал свои картины кровью съеденных им людей.
По словам художника, он убил как минимум одного мужчину и использовал его кровь для своего творчества. Кроме того он сжег его кости, а пепел также использовал в качестве краски. Полиция действительно обнаружила обугленные останки в указанном месте, сообщает РЕН-ТВ.
В настоящее время полиция назначила ряд экспертиз для проверки слов задержанного. В частности, планируется выяснить, действительно ли его картины написаны кровью.