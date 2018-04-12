Мэрия Екатеринбурга приватизирует часть скандальной овощебазы

Администрация Екатеринбурга приватизирует МУП «Торговый дом „Железнодорожный“» путем преобразования в ООО со стопроцентным муниципальным участием. Активы ЕМУП находятся на территории скандально известной овощебазы №4, которая признана банкротом, и занимают около 30% земельного участка, прилегающего к Книжному переулку.
Согласно официальной информации, опубликованной на городском портале, уставный капитал общества составляет 22 млн 150 тыс. рублей. Приватизации подлежат земельный участок кадастровой стоимостью почти 17 млн рублей, три нежилых здания, склад, железнодорожные пути и движимое имущество: компьютеры, кулеры, офисная мебель и электрический чайник.
Овощебаза № 4 часто присутствует в новостной повестке из-за криминала и рейдов силовых структур, целью которых является поиск наркотиков или нелегальных мигрантов. ООО «Продовольственная база №4» уже является банкротом, ранее его активы готовили к выставлению на торги, писало «URA.RU».