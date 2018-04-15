Сервис для обхода блокировок Opera VPN объявил о прекращении работы

Сервис Opera VPN прекращает свою работу с 30 апреля 2018 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании Opera Software.
«Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не беспокойтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — отмечают разработчики. По каким причинам компания решила отказаться от популярного сервиса, не уточняется. Вместо этого Opera Software предложила своим клиентам использовать расширение SurfEasy.
Как напоминает телеканал 360, популярность Opera VPN среди российских пользователей Интернета возросла после решения Таганского суда Москвы о запрете Telegram. Узнав о скором исчезновения популярного мессенджера VPN-приложение установили около пяти миллионов человек. Telegram заблокируют с 16 апреля, когда Роскомнадзор направит соответствующее распоряжение российским операторам связи, уточняет «Русская планета».
Отметим, что закон о запрете использования VPN-сервисов для обхода блокировок запрещенных сайтов действует в РФ с 1 ноября 2017 года. Сами VPN-cервисы под запрет пока не попали.