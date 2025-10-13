Товарооборот России и Китая резко обвалился

Товарооборот между Россией и Китаем снизился на 9,4%
Товарооборот сократился на 9,4%
Товарооборот сократился на 9,4%

Товарооборот между Китаем и Россией сократился на 9,4% с начала 2025 года. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

«Объем китайско-российской торговли в январе — сентябре сократился на 9,4% в годовом исчислении, до $163,62 миллиардов», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Отмечается, что  экспорт товаров из Китая снизился на 11,3%, до $73,57 миллиардов. Российские поставки в КНП снизились 7,7%, до $90,05 миллиардов. Отмечается, что за три кварталы положительно сальдо РФ составило $16,48 миллиардов (+17,2% к аналогичному периоду прошлого года). При этом в сентябре товарооборот к августу вырос на 10,7%, до $19,82 миллиардов.

В сентябре прошлого года стало известно, что от того, построят ли новые мосты и тоннели на Дальнем Востоке, по словам экспертов, зависит, придет ли в Россию Alibaba Group. А также удастся ли РФ по объему торговли с Китаем потеснить не только Германию, но и США и ЕС в целом. 

