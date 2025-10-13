Украинские военные предприняли попытку восстановить утраченные позиции в Волчанске на харьковском направлении. Однако они были остановлены и понесли потери, превышающие 30 человек, сообщили российские силовики.
В то же время журналисты испанского издания El Mundo, побывавшие в Дружковке, Краматорске и Славянске, отмечают, что Донбасс в настоящее время фактически находится под полным контролем российских вооруженных сил. По их данным, подразделения ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями в обеспечении необходимыми ресурсами и не успевают своевременно адаптироваться к изменяющимся тактикам, применяемым российской армией. Успехи российских военных и карта СВО — в материале URA.RU.
Донбасс постепенно переходит под контроль России
Замкомандира одного из украинских подразделений, Максим с позывным «Шмитц», в интервью изданию подчеркнул, что тактика российских войск меняется примерно раз в два месяца. По его мнению, украинская сторона уже не в состоянии повлиять на ход этих изменений.
Южно-донецкое направление
На южно-донецком направлении российские войска ведут наступление по широкому фронту от Новогригоровки в сторону Успеновки. В районе населенного пункта Полтавка продолжаются интенсивные бои, российские подразделения продвигаются к центру села. Кроме того, отмечается продвижение российских войск вблизи Вербового и в окрестностях Алексеевки, передает telegram-канал WarGonzo.
Покровское направление
На покровском направлении продолжаются активные боевые действия. В районе Мирнограда фиксируются интенсивные столкновения. Подразделениям ВС РФ удалось достичь тактических успехов, продвинувшись в южных кварталах города Покровска. Южная часть населенного пункта Молодецкое, а также восточные районы Родинского, в настоящее время контролируются российскими войсками, пишет WarGonzo.
Северское направление
Военнослужащие ВСУ в городе Северск (ДНР) применяют объекты гражданской инфраструктуры для осуществления боевых задач, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские подразделения в Северске, как и на других участках линии соприкосновения, используют мирное население в качестве живого щита, а гражданские объекты – для размещения своих позиций. Марочко подчеркнул, что вследствие интенсивных боев вся инфраструктура города подверглась полному разрушению.
Краснолиманское направление
Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" из состава 25-й армии Западной группировки войск успешно ликвидировал временный пункт дислокации ВСУ, а также его личный состав и технику. Так, после получения разведывательных данных о местоположении противника, военнослужащие незамедлительно приступили к нанесению удара.
Расчеты «Град» разгромили укрепления и бронетехнику ВСУ
Расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 25-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Запад», были поражены укрепленные позиции, боевая техника, командные пункты управления БПЛА и живая сила подразделений ВСУ Украины на краснолиманском направлении.
После получения разведывательной информации от операторов разведывательных дронов о скоплении личного состава противника, артиллерийские подразделения оперативно заняли огневые позиции. Военные привели боевые машины из походного положения в боевое и произвели пристрелочные выстрелы. С использованием данных, поступивших от корректировщиков с беспилотников о местах разрывов первых снарядов, артиллеристы нанесли массированный удар реактивными снарядами калибра 122 мм по выявленным целям, находящимся на расстоянии более 10 километров, передает "Пятый канал".
Сумское направление
Артиллерийские подразделения объединенной группировки войск "Север" ликвидировали замаскированные позиции противника на территории Сумской области, используя гаубицы "Гвоздика". В Минобороны РФ сообщили, что артиллерийские расчеты, действуя в тесном взаимодействии с передовыми разведывательными группами и операторами БПЛА, осуществляют прицельные удары по укрепленным пунктам, местам скопления пехотных подразделений, боевой технике, а также по опорным и огневым позициям подразделений ВСУ.
Краматорско-дружковское направление
Силы специального назначения группировки войск "Южная" уничтожили до 10 военнослужащих ВСУ на этом направлении. В Министерстве обороны уточнили, что для поражения пехоты противника бойцы спецназа использовали различные типы беспилотников, оснащенных системами сброса боеприпасов. Укрытия с личным составом противника поражались с помощью ударных FPV-дронов.
Днепропетровское направление
Военнослужащие группировки войск "Восток" успешно выполнили операцию по уничтожению автомобильной техники, оснащенной системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также опорного пункта ВСУ на территории Днепропетровской области. Разведывательные подразделения, осуществляющие воздушное наблюдение, обнаружили перемещение пикапов противника с РЭБ и живой силой. По выявленным целям незамедлительно были применены FPV-дроны, управляемые операторами по оптоволоконной связи.
Запорожское направление
В населенном пункте Новогригоровка Запорожской области украинские военные практикуют минирование тел своих погибших сослуживцев. Данную информацию предоставил стрелок 60-й мотострелковой бригады "Восток" с позывным Капрал. По его словам, украинская сторона не производит эвакуацию своих павших, оставляя их на местах боев. Помимо этого, по словам штурмовика, раненые украинские солдаты также остаются без помощи, что приводит к их гибели на поле боя.
Волчанское направление
Об этом сообщили представители российских силовых структур. По словам представителей российских силовых структур, подразделения ВСУ сосредоточили значительные силы для проведения атаки для возврата контролируемых ранее позиций в районе Волчанска Харьковской области. Для этого штурмовые части 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригад противника были усилены мобилизованными бойцами. Однако украинские военные понесли потери, превышающие 30 военнослужащих.
Кроме того, на волчанском направлении ВС РФ сосредотачивают основные усилия на городской черте Волчанска, а также в районе лесного массива Синельниково. Параллельно с этим, наступление активно развивается на восточном фланге оперативного участка. Здесь российские подразделения осуществляют наступательные действия на участке, охватывающем населенные пункты Меловое и Хатнее, пишет WarGonzo.
