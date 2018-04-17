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17 апреля 2018
Главные новости 
16:56  17 апреля 2018 0

В Москве умер свердловчанин, приведший во власть Бориса Ельцина

Бывший глава Свердловской области умер на 91-м году жизниФото: gubernator96.ru/

В Москве на 91-м году жизни умер бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС Яков Рябов. Именно Рябов обратил внимание на Бориса Ельцина и помог ему сделать партийную карьеру. О смерти Якова Рябова сообщается на сайте губернатора Свердловской области.

«Из жизни ушел выдающийся государственный деятель, мудрый, талантливый руководитель, умный, созидательный человек… Яков Петрович Рябов оставил о себе славную, добрую память. Его уход — невосполнимая потеря для всех уральцев, для всех, кто знал этого замечательного человека», — сказано на сайте Евгения Куйвашева.

Яков Рябов руководил Свердловской областью с 1971-го по 1976 год, после чего передал пост первого секретаря обкома КПСС Борису Ельцину. После переезда в Москву Рябов работал в 1984—1986 годах заместителем председателя Совета министров СССР. После этого до 1990 года был послом СССР во Франции.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что «коммунистический губернатор» Яков Рябов представлен к награде. Его удостоили знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Александр Лукманов
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