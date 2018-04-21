Ушла из жизни звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

На 84 году жизни скончалась советская актриса театра и кино Нина Дорошина, запомнившаяся стране по роли в фильме «Любовь и голуби». О смерти артистки сообщили «Известия».
По данным телеграм-канала Mash, причиной смерти актрисы стала болезнь системы кровообращения. Ранее «URA.RU» писало, что Дорошина тяжело болела в последние годы. У актрисы резко ухудшилось самочувствие в августе прошлого года — она постоянно жаловалась на ноги. Серьезные проблемы со здоровьем у артистки начались после перенесенного несколько лет назад инфаркта.
Актриса родилась в 1934 году. В 1958 году выпускница Театрального училища им. Б. Щукина дебютировала на сцене «Современника». Всесоюзную любовь Нина Дорошина получила после роли в кинокартине «Любовь и голуби».