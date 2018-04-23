Трамп подарит Макрону обивку стула из Белого дома

Глава Белого Дома Дональд Трамп готовится к визиту в США президента Франции Эмманюэля Макрона. Для гостя приготовлен особый подарок.
Президенту Франции вручат часть обивки стула из Голубой комнаты Белого Дома. Сам стул является элементом гарнитура, который заказал пятый президент Штатов Джеймс Монро. Для большей торжественности ткань вставят в рамку, сообщает агентство Nation News.
Сообщается, что идея необычного подарка принадлежит жене американского президента Меланье Трамп. Над тем, как правильно организовать встречу гостей, она думала несколько месяцев, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Ранее стало известно, что Макрон тоже решил удивить своего американского коллегу подарком. Он привезет ему кусок дуба с севера Франции, где во время Второй мировой войны высадились войска США. Сувенир символизирует длительные дружественные отношения между странами, поясняет телеканал 360.