Две легенды ММА станут гостями чемпионата России в Челябинске

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станут почетными гостями чемпионата России по смешанному боевому единоборству (СБЕ) 2018 года. Об этом «URA.RU» сообщили в Союзе ММА России и Челябинской областной федерации СБЕ ММА.
Мероприятие пройдет с 12 по 13 мая на южноуральской ледовой арене «Трактор». «Мы рады, что чемпионат пройдет в Челябинске, городе, где ценят и успешно развивают смешанное боевое единоборство. Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдет на высоком уровне», — отметил Емельяненко.
По словам организаторов, глава Союза ММА РФ поучаствует в пресс-конференции накануне чемпионата, а также посетит открытие и финалы турнира. Хабиб Нурмагомедов прибудет на Южный Урал только на день, 13 мая. В ледовом дворце «Трактор» он проведет семинар-диалог с юными спортсменами региона и автограф-сессию.
За звания чемпионов в восьми весовых категориях будут бороться более 150 спортсменов. Они также разыграют право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы. Организаторами мероприятия выступили министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Союз ММА России и Челябинская областная федерация СБЕ ММА.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Хабиб Нурмагомедов прибудет и в Екатеринбург. Борец посетит вечер смешанных единоборств 5 мая.