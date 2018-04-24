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12:39  24 апреля 2018 0

Две легенды ММА станут гостями чемпионата России в Челябинске

Емельяненко Федор. Челябинск, емельяненко федор
Емельяненко проведет в Челябинске несколько днейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станут почетными гостями чемпионата России по смешанному боевому единоборству (СБЕ) 2018 года. Об этом «URA.RU» сообщили в Союзе ММА России и Челябинской областной федерации СБЕ ММА.

Мероприятие пройдет с 12 по 13 мая на южноуральской ледовой арене «Трактор». «Мы рады, что чемпионат пройдет в Челябинске, городе, где ценят и успешно развивают смешанное боевое единоборство. Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдет на высоком уровне», — отметил Емельяненко.

По словам организаторов, глава Союза ММА РФ поучаствует в пресс-конференции накануне чемпионата, а также посетит открытие и финалы турнира. Хабиб Нурмагомедов прибудет на Южный Урал только на день, 13 мая. В ледовом дворце «Трактор» он проведет семинар-диалог с юными спортсменами региона и автограф-сессию.

За звания чемпионов в восьми весовых категориях будут бороться более 150 спортсменов. Они также разыграют право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы. Организаторами мероприятия выступили министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Союз ММА России и Челябинская областная федерация СБЕ ММА.

Более 150 спортсменов примут участие в чемпионате России по смешанному боевому единоборству
Фото: здесь и далее — Союз ММА России, Челябинская областная федерация СБЕ ММА
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Ранее «URA.RU» сообщало, что Хабиб Нурмагомедов прибудет и в Екатеринбург. Борец посетит вечер смешанных единоборств 5 мая.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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