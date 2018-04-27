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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
16:30  27 апреля 2018 0

Срочно! Возбуждено уголовное дело о коррупции в полиции «уральской Рублевки»

Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, полиция, полковник мвд, погоны полиция, знаки отличия мвд
Начальника полиции Узянова допрашивают следователиФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Информация об обысках в кабинете и квартире начальника межмуниципального отдела полиции «Сысертский», опубликованная «URA.RU», получила официальное подтверждение. О проводимых следственных действиях агентству сообщили в пресс-службе свердловского управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело о взятках.

«Сегодня утром группа следователей второго отдела по особо важным делам свердловского СУ СКР при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провела обыски в служебных помещениях и жилище начальника ММО МВД „Сысертский“ и двоих его заместителей, — сообщил „URA.RU“ старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Также обыски прошли в жилище посредника — гражданского лица — в целях отыскания предметов и документов, имеющих значение для расследования».

Как сообщил представитель СК, уголовное дело возбуждено по статье 290 (получение взятки) и 291 прим.1 (посредничество при взятке) УК РФ. «Дело расследуется по сообщению о том, что в период 2016—2017 годов ряд должностных лиц ММО МВД „Сысертский“ при посредничестве гражданского лица получили несколько взяток за общее покровительство деятельности по регистрации мигрантов на территории Сысертского городского округа», — пояснил Шульга. Под «гражданским лицом», вероятнее всего, подразумевается знакомый Узянова Денис Ершов, который, по рассказу женщины-предпринимателя из Сысерти, передавал взятки от нее начальнику полиции.

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«Сейчас по делу выполняется комплекс необходимых мероприятий по закреплению доказательственной базы, выяснению всех преступных эпизодов и установления конкретных лиц, которые будут привлекаться к ответственности», — сообщил Шульга. В переводе на обывательский язык это означает, что Узянова, его заместителей и «гражданское лицо» (вероятнее всего, Дениса Ершова) допрашивают. Не исключено, что кто-то из них будет задержан и в уголовном деле появятся конкретные фигуранты.

Поводом для проверки в отношении Узянова и его приближенных стала публикация на «URA.RU» «Главного полицейского „уральской Рублевки“ обвинили в коррупции». В ней женщина-предприниматель из Сысерти рассказала, как силовики крышевали ее бизнес по сопровождению мигрантов (ежемесячно она выплачивала знакомому Узянова Денису Ершову от 100 до 300 тысяч рублей), а когда отказалась (из-за поднявшихся «расценок»), начался «прессинг» со стороны полиции. После выхода статьи Узянов подал в суд иск о клевете на людей, которые обвинили его в коррупции или высказали такие подозрения: на предпринимателя Любовь Подоксенову и сысертского депутата, ветерана МВД Александра Кочмарева.

Андрей Гусельников
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