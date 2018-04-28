Челябинские трубопрокатчики поделили прибыль 2017 года

В пятницу, 27 апреля, состоялась годовое общее собрание акционеров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». Во встрече приняли участие акционеры и их представители, которые владеют 98,3% голосующих акций компании.
Собравшиеся приняли решение распределить чистую прибыль 2017 года, а также часть дохода прошлых лет (по стандарту РСБУ) на общую сумму 5,46 млрд рублей, чтобы выплатить дивиденды по акциям. В результате расчетов стоимость одного дивиденда составила 11,56 рубля. Кроме того, акционеры утвердили новый устав общества. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Собрание акционеров также утвердил состав совета директоров. В него вошли Борис Коваленков, Андрей Комаров, Олег Кустиков, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров и Сергей Янковский. В ревизионную комиссию назначили Анну Бородаенко, Алексея Голованова, а также Игоря Митина. В качестве независимых финансовых аудиторов назначили ЗАО «Аудит-Классик» по российским стандартам бухгалтерского учёта и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по международным стандартам финансовой отчётности.