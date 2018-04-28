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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:53  28 апреля 2018 0

Оппозиционеры проигнорируют слушания по вопросу об отмене всенародных выборов мэра Екатеринбурга

Акция «Обними Башню». Протест жителей Екатеринбурга против сноса недостроенной телебашни, долгострой, ройзман евгений, екатеринбург, недостроенная телебашня
Сторонники Ройзмана не придут на общественные слушанияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оргкомитет по подготовке публичных слушаний поправок к Уставу города, предусматривающих отмену всенародных выборов мэра Екатеринбурга, определился с местом и временем их проведения.

Как сообщил «URA.RU» депутат городской думы, мероприятие пройдет 11 мая в Центре культуры «Урал». По его словам, на этом варианте настояли представители администрации Екатеринбурга. ЦК «Урал» расположен в удаленной от центра части города, куда откажется ехать значительная часть выступающих за сохранение выборов горожан.

Не случайной стала и дата проведения мероприятия. Многие либерально настроенные екатеринбуржцы взяли дополнительные выходные, чтобы уехать в отпуск на все майские праздники за пределы города. В таких условиях руководителям мэрии получится обеспечить присутствие на слушаниях подавляющего числа сторонников реформы.

Оппозиционный депутат гордумы подчеркнул, что его единомышленники не намерены вести какую-либо агитацию с призывом к либерально настроенным гражданам прийти на слушания. «Во-первых, для этого нужна специально обученная агитационная сетка, которой нет. Во-вторых, нужны деньги на печать листовок и брошюр, которых тоже нет», — пояснил он.

Константин Джултаев
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