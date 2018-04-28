Оппозиционеры проигнорируют слушания по вопросу об отмене всенародных выборов мэра Екатеринбурга

19:53 28 апреля 2018 0

Сторонники Ройзмана не придут на общественные слушания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оргкомитет по подготовке публичных слушаний поправок к Уставу города, предусматривающих отмену всенародных выборов мэра Екатеринбурга, определился с местом и временем их проведения.

Как сообщил «URA.RU» депутат городской думы, мероприятие пройдет 11 мая в Центре культуры «Урал». По его словам, на этом варианте настояли представители администрации Екатеринбурга. ЦК «Урал» расположен в удаленной от центра части города, куда откажется ехать значительная часть выступающих за сохранение выборов горожан.

Не случайной стала и дата проведения мероприятия. Многие либерально настроенные екатеринбуржцы взяли дополнительные выходные, чтобы уехать в отпуск на все майские праздники за пределы города. В таких условиях руководителям мэрии получится обеспечить присутствие на слушаниях подавляющего числа сторонников реформы.

Оппозиционный депутат гордумы подчеркнул, что его единомышленники не намерены вести какую-либо агитацию с призывом к либерально настроенным гражданам прийти на слушания. «Во-первых, для этого нужна специально обученная агитационная сетка, которой нет. Во-вторых, нужны деньги на печать листовок и брошюр, которых тоже нет», — пояснил он.