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Главные новости к этому часу:
Россию ждет кадровая революция и последующая волна безработицы. Будет уволен каждый седьмой. Эксперт рассказал «URA.RU», кто лишится работы в первую очередь и какие профессии скоро будут не никому не нужны.
Главы Российских спецслужб и их жены отчитались о доходах. Интересный момент: супруга главы ФСО заработала в пять раз больше мужа. Кроме того, ее зарплаты хватит на все руководство ФСБ вместе с супругами.
А депутат Милонов, напротив — пожаловался на зарплату. Слуга народа прокомментировал идею о том, чтобы приравнять зарплату депутатов к средней по стране. И задался вопросом «как можно жить на эти деньги?».
Группа Serebro в полном составе чуть не погибла в авиакатастрофе. Девушки рассказали про «ад, который творился на борту». Певицы также жестко раскритиковали работу стюардесс, которые нервировали пассажиров.
Уральский исследователь Валентин Дегтярев показал следы «ядерного взрыва» на перевале Дятлова. По его версии, группа туристов могла погибнуть именно из-за него. На фото виден и сам аппарат, который сбросил «бомбу».
Известная уральская авиакомпания «починила» неисправность в самолете пластырем и фольгой. Борт с поломкой решили спасти скотчем. И это надо видеть.