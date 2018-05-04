Медведев распорядился начать испытания беспилотников на дорогах России

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил до конца ноября начать тестирование технологии беспилотного автотранспорта. Одним из первых участков тестирования станет новая трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург.
На официальном сайте правительства страны в разделе «поручения и их выполнение» появился план мероприятий «Автонет» «Национальной технологической инициативы». В частности, Федеральному дорожному агентству до 29 июня необходимо определить пилотные участки автомобильных дорог для тестирования технологий и инфраструктуры беспилотного, подключенного и электрического транспорта. Тесты пройдут 30 ноября. К этому же моменту госкомпании «Автодор» необходимо определить участки для тестирования на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург.
Отмечается, что решение было принято Медведевым после подведения итогов заседания президиума Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию. В ходе встречи обсуждалась актуализация дорожной карты «Автонет».