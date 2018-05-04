{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
Главные новости Москвы
15:11  04 мая 2018 1

Медведев распорядился начать испытания беспилотников на дорогах России

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Первые тесты пройдут 30 ноябряФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил до конца ноября начать тестирование технологии беспилотного автотранспорта. Одним из первых участков тестирования станет новая трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург.

На официальном сайте правительства страны в разделе «поручения и их выполнение» появился план мероприятий «Автонет» «Национальной технологической инициативы». В частности, Федеральному дорожному агентству до 29 июня необходимо определить пилотные участки автомобильных дорог для тестирования технологий и инфраструктуры беспилотного, подключенного и электрического транспорта. Тесты пройдут 30 ноября. К этому же моменту госкомпании «Автодор» необходимо определить участки для тестирования на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Отмечается, что решение было принято Медведевым после подведения итогов заседания президиума Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию. В ходе встречи обсуждалась актуализация дорожной карты «Автонет».

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров