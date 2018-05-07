Из-за чемпионата мира по футболу у губернатора Куйвашева перед Днем Победы экзотическая встреча

13:41 07 мая 2018 0

Евгений Куйвашев встретится с представителями корпорации Coca-Cola Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Праздничная неделя губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева богата на события: его ждет инаугурация президента России, празднование Дня Победы, а также встреча с представителями корпорации Coca-Cola, которые привезут в Екатеринбург кубок чемпионата мира по футболу.

В понедельник, 7 мая, глава региона посетит церемонию инаугурации президента России Владимира Путина. Вечером, после торжественных мероприятий, Куйвашев вернется на Урал.

Вторник, 8 мая, губернатор начнет с возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову напротив штаба Центрального военного округа. Мероприятие запланировано на 10 утра. В 14:00 губернатор примет участие в пресс-конференции на Центральном стадионе по случаю прибытия кубка чемпионата мира по футболу в Екатеринбург. Также на стадионе Куйвашев встретится с руководителями российского подразделения корпорации Coca-Cola, которые выступают спонсорами вояжа главного футбольного трофея планеты. Екатеринбург станет первым городом-организатором чемпионата мира по футболу, встречающим кубок.

С Центрального стадиона глава региона отправится во Дворец молодежи на церемонию приветствия спортивного трофея. Череду спортивных событий сменит визит в Театр эстрады на торжественное собрание ко Дню Победы. Насыщенный день губернатор завершит открытием нового здания музея автомобильной техники в Верхней Пышме.

Не менее насыщенной для губернатора будет и среда, 9 мая. Уже в 8:30 утра он примет участие в митинге на Широкореченском кладбище в честь Дня Победы. Затем в 9:45 посетит парад ветеранов, а затем военное шествие в центре Екатеринбурга. В 11:00 Куйвашев примет участие в акции «Бессмертный полк». В полдень проведет прием ветеранов в Белом доме. Оттуда губернатор отправится на парад в Верхнюю Пышму. В 15:00 глава региона должен возложить цветы к памятнику труженикам тыла, затем посетить госпиталь ветеранов войн. Конец же дня Куйвашев завершит встречей с руководителями силовых структур в доме Севастьянова.

Четверг, 10 мая, губернатор в 10 утра будет работать на заседании областного правительства. Мероприятий на пятницу, 11 мая, в графике Куйвашева пока не запланировано.