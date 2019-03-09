В Москве подросток-инвалид умер на приеме у стоматолога

Подросток мог скончаться из-за наркоза, считают врачи Фото: depositphotos.com © URA.RU

В четверг, 7 марта, в Москве на приеме у стоматолога скончался 15-летний подросток. Следственный комитет уже начал проводить проверку по факту смерти.

Молодой человек страдал поведенческим расстройством, имел инвалидность. Незадолго до трагедии он начал жаловаться на боли в зубах, поэтому родители отвезли его в государственную стоматологическую больницу для полного осмотра ротовой полости.

По плану, врачи хотели осмотреть состояние зубов и провести лечение, но поскольку визит к врачу для ребенка являлся стрессом, медики по согласованию с его матерью решили провести осмотр под общим наркозом. Когда мальчик заснул, он начал задыхаться. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли, пишет «Комсомольская правда».

По предварительным данным, удушье могло наступить из-за реакции на наркоз, но родственники ребенка говорят, что ранее ему уже лечили зубы подобным образом, никаких проблем не возникало. Сейчас судмедэксперты выясняют причину смерти подростка.