Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо «избил» фотографию российского спортсмена Александра Большунова. Видео с «избиением» появилось в Интернете.
Йоханнес Клебо, Сондре Фоссли, Петер Нортуг и Сьюр Рете стали участниками телевизионного шоу. Им предложили ударить по боксерской груше, к которой для мотивации приклеили портреты их соперников, передает телеканал 360. Большунов является главным соперником Клебо в борьбе за лидерство в Кубке мира. Ролик был записан накануне масс-старта классическим стилем на 50 км на 11-м этапе Кубка в норвежском Осло. В этой гонке Большунов обошел Клебо и занял первое место.
Александр Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты 49,8 секунды, пишет RT. Вторым стал Максим Вылегжанин с отставанием в 1 секунду, а замкнул тройку ещё один представитель России Андрей Ларьков (+1,6). Сейчас Большунов, который на внутрироссийских состязаниях представляет Тюменскую область, занимает второе место в общем зачете турнира, лидирует же в Кубке мира Йоханнес Клебо.