12 марта 2019
11 марта 2019

В Прикамье увольняют главного врача кардиодиспансера

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 11:59
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В кардиодиспансере ждут нового руководителяФото: Анна Майорова © URA.RU

Главный врач Пермского краевого кардиодиспансера Сергей Наумов в ближайшее время покинет свой пост. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального минздрава, Наумов написал заявление об уходе.

Представители ведомства отмечают, что приказа об увольнении Наумова пока нет. По данным портала «59.ру» руководитель диспансера официально покинет должность в понедельник, 18 марта он уже вывез вещи из кабинета.

В telegram-канале «Пермские посикунчики» 12 марта появилась версия ухода Наумова — грядущее увольнение связано с тем, что главврач не смог защитить перед краевыми властями проект развития кардиологической службы. Основным претендентом на его должность авторы канала называют Кирилла Прохорова — главного врача МСЧ №1.

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