В Прикамье увольняют главного врача кардиодиспансера

Главный врач Пермского краевого кардиодиспансера Сергей Наумов в ближайшее время покинет свой пост. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального минздрава, Наумов написал заявление об уходе.
Представители ведомства отмечают, что приказа об увольнении Наумова пока нет. По данным портала «59.ру» руководитель диспансера официально покинет должность в понедельник, 18 марта он уже вывез вещи из кабинета.
В telegram-канале «Пермские посикунчики» 12 марта появилась версия ухода Наумова — грядущее увольнение связано с тем, что главврач не смог защитить перед краевыми властями проект развития кардиологической службы. Основным претендентом на его должность авторы канала называют Кирилла Прохорова — главного врача МСЧ №1.