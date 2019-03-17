Так будет выглядеть знаковый объект ФОТО: сайт министерства строительства Свердловской области

новость из сюжета Битва за храм

В столице Урала началась акция в поддержку строительства собора Святой Екатерины. Православный молебен проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Участниками молебна стали многие известные в Екатеринбурге и по всей России люди — актеры Михаил Пореченков и Егор Пазенко, КВН-щик и шоумен Михаил Галустян, екатеринбургские депутаты и бизнесмены.

«Я специально приехал поддержать всех, кто хочет, чтобы этот храм был воздвигнут. В этот светлый день погода нас поддерживает. Небеса за нас», — заявил Пореченков.

Ранее Михаил Галустян объяснил, почему он поддерживает строительство храма и намерен поучаствовать в молебне. Шоумен считает, что храм в честь святой, именем которой назван Екатеринбург, украсит наш город. А заслуженный артист России, продюсер и телеведущий Михаил Пореченков назвал молебен «делом, реально доказывающим торжество нашей веры».

Православный молебен стал первой за последние восемь лет публичной акцией сторонников строительства храма. Он состоялся на следующий день после акции противников — тематического концерта в #Скверубыть в «Ельцин Центре».

ФОТО: Telegram-канал «Екатерининский собор»