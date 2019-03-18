17 марта 2019
16 марта 2019

В Нижнем Тагиле в пожаре погиб подросток

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 08:40
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожарный, брандспойт, тушение пожара, вода из шланга
Спасателям удалось эвакуировать 26 человекФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вечером 17 марта в Нижнем Тагиле в результате пожара погиб подросток. Инцидент случился в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Первомайской. Сигнал о происшествии поступил около 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна квартиры шел дым. В результате пожара мальчик получил отравление продуктами горения, не совместимое с жизнью», — пояснили в спасательном ведомстве. Во время инцидента пострадала также 57-летняя женщина. Ее эвакуировали через окно с помощью лестницы, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Спасатели также по лестничным маршам эвакуировали 25 человек, среди которых было трое детей. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Пожар потушили в течение семи минут. В причинах инцидента разбираются пожарные дознаватели.

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