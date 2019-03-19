18 марта 2019

ФАС доказала еще один тендер челябинского картеля с участием губернатора

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 16:20
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
ФАС России доказала в суде новый случай сговора на торгахФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Суд подтвердил неправомерность заключения контракта без торгов между министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области области и АО «Южуралмост», вступивших в картельный сговор. Речь идет о договоре на строительство автодороги «Кирса-Казанцевский» стоимостью 42 млн рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления ФАС по региону.

«Непроведение конкурентных процедур заказчик объяснил возникшими обстоятельствами непреодолимой силы. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что приведенные министерством обстоятельства не обладали свойствами внезапности, чрезвычайности и непредотвратимости, поэтому не могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы», — добавили в УФАС.

ФАС России 18 марта объявила результаты расследования дела о картельном сговоре в Челябинской области. Антимонопольщики назвали Дубровского участником антиконкурентного соглашения, из-за которого за четыре года частная фирма «Южуралмост» получила более 90% контрактов на дорожное строительство, а десять из них — на 2,4 млрд рублей — незаконно. Решение ФАС будет направлено в МВД и Генпрокуратуру. В правительстве области заявили, что будут в суде доказывать невиновность главы региона.

Во вторник Борис Дубровский работает в Москве. Его пресс-служба уверяет, что он проводит встречи, связанные с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС. Глава фонда «Петербургская политика» и автор telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов заявил, что Дубровский вызван в Москву, чтобы подать в отставку.

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