На Украине призвали ликвидировать должность президента

Верховная рада могла бы «спасти страну» за период до парламентских выборов Фото: Официальный сайт президента Украины

На Украине следует упразднить пост президента страны. Такое предложение в эфире телеканала «112 Украина» высказал глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. По его словам, решение сможет спасти страну.

«Если мы думаем об Украине, о ее будущем, то было бы идеально, чтобы Рада за оставшийся период до парламентских выборов спасла страну, упразднив президентский пост», — цитирует РИА «Новости» парламентария. По его словам, стране эта должность кроме «несчастья ничего не дала». Ни один из глав Украины еще не покинул свое кресло с почетом, уточнил депутат.

В начале февраля Рабинович заявил, что «великую и сильную» Украину уничтожила «тупость и глупость власти в стране». По его мнению, такая ситуация может сложиться в государстве, которое поставили под уничтожение.