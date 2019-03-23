22 марта 2019

В Екатеринбурге на Объездной дороге Audi врезался в машину реанимации. ФОТО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 23:41
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Пробки в городе. Москва, машины, пробки, трафик, автомобили, реанимация, автотранспорт
Карета скорой помощи ехала с мигалками и сиренамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вечером 23 марта, в Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и Светлореченской улицы водитель Audi врезался в карету скорой помощи. По данным СМИ, в машине реанимации находился ребенок.

По словам очевидцев, в момент ДТП машина скорой ехала с мигалками и сиреной. Иномарка не пропустила автомобиль и врезалась в район заднего колеса. От удара реанимация столкнулась в дорожное ограждение, пишет E1.

К месту аварии приехала другая карета скорой помощи и забрала ребенка. В салоне Audi, помимо водителя, находился подросток. В ГИБДД Екатеринбурга заявили, что информации о пострадавших к ним не поступало.

Фото: группа «Инцидент. Екатеринбург» во «ВКонтакте»

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