Вечером 23 марта, в Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и Светлореченской улицы водитель Audi врезался в карету скорой помощи. По данным СМИ, в машине реанимации находился ребенок.
По словам очевидцев, в момент ДТП машина скорой ехала с мигалками и сиреной. Иномарка не пропустила автомобиль и врезалась в район заднего колеса. От удара реанимация столкнулась в дорожное ограждение, пишет E1.
К месту аварии приехала другая карета скорой помощи и забрала ребенка. В салоне Audi, помимо водителя, находился подросток. В ГИБДД Екатеринбурга заявили, что информации о пострадавших к ним не поступало.