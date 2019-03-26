В Миассе Челябинской области задержали голого мужчину, зашедшего на территорию детского дома. Перед этим он гулял по улицам и подрался с прохожим, сообщили «URA.RU» очевидцы.
В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области подтвердили, что их бойцы задержали голого мужчину. «25 марта наш сотрудник, находившийся на выходном, увидел нарушителя общественного порядка и вызвал наряд группы задержания. Нарушителя передали сотрудникам полиции», — сказал и. о. руководителя пресс-службы Росгвардии Альберт Габбазов.
Пресс-секретарь отдела МВД по Миассу Ольга Суханова подтвердила факт инцидента. По ее словам, мужчина направлен в психоневрологический диспансер на освидетельствование.