Прокурор Югры потребовал проверить проблемный окружной фонд

Евгений Ботвинкин (справа) считает, что деятельность фонда капремонта должна проверять Счетная палата ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин высказал претензии к работе Фонда капитального ремонта домов и внес на рассмотрение окружных депутатов законопроект о том, чтобы Счетная палата Югры могла проверять работу регионального оператора. Об этом свидетельствуют документы к заседанию думы ХМАО, которое опубликованы на ее интернет-сайте.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что фонд выполнил программу капитального ремонта 2018 года лишь на 84 процента — из 621 дома работы проведены лишь в 522, остальные перенесены на 2019 год. «Перенос мероприятий предыдущих лет на следующий период без объективных причин в дальнейшем может привести к срыву реализации [программы] и, как следствие, неэффективному использованию денежных средств бюджета и собственников помещений в многоквартирных домах», — сообщается в документе.

В надзорном ведомстве отмечают, что с начала действия программы капитального ремонта фондом собрано уже порядка 12 миллиардов рублей. Чтобы убедиться в их эффективном использовании, прокуратура и предлагает наделить Счетную палату Югры функциями финансового контроля за действиями регионального оператора.

К работе Фонда капитального ремонта домов претензии предъявляются с незавидной регулярностью. На прошлой неделе руководитель организации Елена Дарибабина по указанию губернатора Югры поздно вечером записывала видеообращение к сургутянам, в котором извинялась за многочисленные ошибки в начислениях за оплату капремонта.