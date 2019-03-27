Экс-замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин, чье назначение гендиректором екатеринбургского МУП «Водоканал» анонсировало «URA.RU», приступил к новой работе. Об этом «URA.RU» узнало от самого управленца. «Работу начал со знакомства с предприятием и коллективом», — рассказал он.
Также чиновник сообщил, что только сегодня, 27 марта, ознакомился с приказом о назначении его руководителем предприятия. Документ датирован еще 19 марта, поэтому ряд екатеринбургских СМИ на прошлой неделе написал, что Дубровин уже подписывает какие-то бумаги. Это оказалось неправдой. «Первую подпись поставил в книге получения пропусков», — рассказал сегодня Игорь Виленович.
45-летий Игорь Дубровин — участник конкурса «Лидеры России», дошел до финала. До назначения в свердловский кабмин он работал руководителем регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа.
14 марта, как сообщало «URA.RU», гендиректор «Водоканала» Евгений Буженинов, назначенный на эту должность в мае 2018-го, ушел в отставку, его обязанности временно исполнял замгендиректора по безопасности Александр Разбойников. До Буженинова много лет «Водоканал» возглавлял Александр Ковальчик, который стал министром экономики и территориального развития Свердловской области.