Напротив главного корпуса УрФУ установят памятник полководцу Суворову. Фото

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Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
Проект представили на комиссии по топонимике Фото:

В Екатеринбурге напротив главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19) планируют возвести памятник русскому полководцу Александру Суворову. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал горадминистрации.

«Памятник полководцу попросил сделать „Екатеринбургский суворовско-нахимовско-кадетский клуб“ в честь 295-летия со дня рождения Александра Васильевича. Его думают установить на площади Кирова», — следует из поста. Там сейчас расположен памятник революционеру Сергею Кирову.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что данный проект представили на комиссии по топонимике.

Фото:

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В Екатеринбурге напротив главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19) планируют возвести памятник русскому полководцу Александру Суворову. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал горадминистрации. «Памятник полководцу попросил сделать „Екатеринбургский суворовско-нахимовско-кадетский клуб“ в честь 295-летия со дня рождения Александра Васильевича. Его думают установить на площади Кирова», — следует из поста. Там сейчас расположен памятник революционеру Сергею Кирову. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что данный проект представили на комиссии по топонимике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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