В Екатеринбурге напротив главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19) планируют возвести памятник русскому полководцу Александру Суворову. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал горадминистрации.
«Памятник полководцу попросил сделать „Екатеринбургский суворовско-нахимовско-кадетский клуб“ в честь 295-летия со дня рождения Александра Васильевича. Его думают установить на площади Кирова», — следует из поста. Там сейчас расположен памятник революционеру Сергею Кирову.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что данный проект представили на комиссии по топонимике.
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