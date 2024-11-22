Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев покинул нижнетагильский «Уралвагонзавод». Большой кортеж, движущийся от предприятия, заметил читатель URA.RU.
«Машины с мигалками, микроавтобусы и скорая выехали с территории УВЗ. Оттуда же чуть раньше вылетели два вертолета», — сказал собеседник агентства.
О том, что Медведев посетит предприятие, URA.RU сообщило 21 ноября. Там он работал с середины дня. В планах у Медведева также разговор с губернатором Евгением Куйвашевым по набору контрактников (он возглавляет комиссию по этому направлению в Совбезе). Медведева сопровождают уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и глава региона.
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