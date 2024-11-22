Медведев покинул «Уралвагонзавод». Фото, видео

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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев работал на УВЗ с середины дня Фото:

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев покинул нижнетагильский «Уралвагонзавод». Большой кортеж, движущийся от предприятия, заметил читатель URA.RU.

«Машины с мигалками, микроавтобусы и скорая выехали с территории УВЗ. Оттуда же чуть раньше вылетели два вертолета», — сказал собеседник агентства.

О том, что Медведев посетит предприятие, URA.RU сообщило 21 ноября. Там он работал с середины дня. В планах у Медведева также разговор с губернатором Евгением Куйвашевым по набору контрактников (он возглавляет комиссию по этому направлению в Совбезе). Медведева сопровождают уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и глава региона.

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев покинул нижнетагильский «Уралвагонзавод». Большой кортеж, движущийся от предприятия, заметил читатель URA.RU. «Машины с мигалками, микроавтобусы и скорая выехали с территории УВЗ. Оттуда же чуть раньше вылетели два вертолета», — сказал собеседник агентства. О том, что Медведев посетит предприятие, URA.RU сообщило 21 ноября. Там он работал с середины дня. В планах у Медведева также разговор с губернатором Евгением Куйвашевым по набору контрактников (он возглавляет комиссию по этому направлению в Совбезе). Медведева сопровождают уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и глава региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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