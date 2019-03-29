28 марта 2019
27 марта 2019

В Югре нефтяники объявили на месторождении голодовку

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 01:28
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Морг, увольнение, безработица, эмоции, вилка, столовые приборы, голодовка, ложка, пустая тарелка
Рабочих, как сообщается, не устраивает зарплата и условия трудаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Югре нефтяники объявили голодовку на Западно-Тугровском месторождении. Информацию об этом распространили сразу две группы в социальной сети «ВКонтакте» («Народовластие», «Голос Тундры»)

Голодовку, как сообщается, объявили сотрудники компании АО «Нефтеавтоматика», которая якобы является подрядчиком «ЛУКОЙЛ». Причиной акции протеста стали низкие зарплаты и плохие условия труда. Оперативно получить комментарий по указанным в сообщениях контактам не удалось. Официальных подтверждений информации пока нет.

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