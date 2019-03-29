В Югре нефтяники объявили на месторождении голодовку

В Югре нефтяники объявили голодовку на Западно-Тугровском месторождении. Информацию об этом распространили сразу две группы в социальной сети «ВКонтакте» («Народовластие», «Голос Тундры»)
Голодовку, как сообщается, объявили сотрудники компании АО «Нефтеавтоматика», которая якобы является подрядчиком «ЛУКОЙЛ». Причиной акции протеста стали низкие зарплаты и плохие условия труда. Оперативно получить комментарий по указанным в сообщениях контактам не удалось. Официальных подтверждений информации пока нет.