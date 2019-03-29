В здании Правительства Свердловской области планируют заменить восемь лифтов и при необходимости усилить несущие конструкции лифтовых шахт. На сайте госзакупок чиновники разместили конкурс на разработку проекта реконструкции. Победитель аукциона получит за свои труды почти 915 тысяч рублей.
Согласно материалам закупки, замена требуется лифтам финской фирмы Kone, отработавшим назначенный срок службы и не соответствующим техрегламенту Таможенного союза. Компания, получившая подряд, должна будет в течение 45 дней подготовить решения: «В соответствии с параметрами новых лифтовых кабин провести проверочные расчеты направляющих и несущих стен лифтовой шахты, разработать при необходимости усиление несущих конструкций».
Авторы закупки приложили к аукционной документации заключение по результатам проверки одного из лифтов. В документе говорится, что подъемник не соответствует современным стандартам по 31 пункту. Также в нем был выявлен дефект: «Не функционирует аварийное освещение кабины».
Источники URA.RU«» в правительстве рассказали, что состояние лифтов в здании стало беспокоить министров еще где-то пять лет назад: «Здание было построено в 1982 году, мне кажется, лифты вообще не меняли. Один из них стал издавать странные звуки, как будто он сейчас рухнет». При этом без лифтов в «Белом доме» не обойтись — в здании 24 этажа.
В департаменте информполитики региона попросили дать паузу для подготовки комментария.