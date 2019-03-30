Опубликовано видео страшной аварии на Невском проспекте

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
30 марта 2019 в 15:35
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Hyundai Genesis после столкновения и выезда на тротуарФото: Ай да Пушкин! | Оnline, «ВКонтакте»

Опубликовано видео страшной аварии на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что машина на огромной скорости пролетает перекресток и сбивает автомобиль, ехавший на зеленый цвет.

«Автомобиль Hyundai Genesis столкнулся с „ГАЗелью“, после чего иномарку вынесло на полосу встречного движения на Невском проспекте в центре Петербурга, где он совершил лобовое столкновение с Volkswagen и выехал на тротуар», — передает ТАСС. В результате происшествия скончался водитель Volkswagen, а двое его пассажиров вместе с шофером Hyundai были госпитализированы с тяжелыми травмами. Также в больницу был доставлен пешеход, который находился на тротуаре в момент аварии, уточняет «Пятый канал».

ДТП произошло утром 30 марта на пересечении Невского, Владимирского и Литейного проспектов. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

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