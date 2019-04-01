МакSим уронила микрофон во время концерта Марина Абросимова, Instagram

Поклонников, которые пришли на концерт певицы МакSим (Марины Абросимовой) в башкирском городе Стерлитамаке, удивило поведение артистки на сцене. Зрители предполагают, что певица находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Зрители рассказали, что МакSим была пьяной, неухоженной и с опухшим лицом, пишет РЕН ТВ. Отмечается, что певица не стала фотографироваться со своими поклонниками и покинула место выступления на руках охранника. На видеозаписи видно, что артистка с трудом сохраняла равновесие на сцене и даже уронила микрофон.

Летом 2018 года Марина Абросимова объявила о перерыве в творческой карьере из-за проблем со здоровьем. Вернулась певица на сцену уже в январе 2019 года. Во время «отпуска» артистка занималась здоровьем и воспитанием двух дочерей Александры и Марии, передает портал «Утро.ру». А также МакSим успела завершить ремонт в своей роскошной квартире, который длился несколько лет.